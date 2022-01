Auch Arminia reagiert auf Omikron

Damit das auch in der anrollenden Omikron-Welle so bleibt, verschärft der DSC kurz vor dem Rückrundenauftakt beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) die Maßnahmen. Laut Klubsprecher Daniel Mucha werden Trainerteam, Mannschaft und Staff nun noch mehr getestet als vorher. Nach dem freien Wochenende hatte Trainer Frank Kramer am Montag zum ersten Training der Woche gebeten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar