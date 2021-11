Auch Kempf fehlt dem VfB gegen Bielefeld

Dezimiertes Stuttgart will Heimsieg – 2G und Maskenpflicht am Platz

Der Einsatz des 26-Jährigen, der in der Partie beim FC Augsburg (1:4) am vergangenen Sonntag eine Oberschenkelverletzung erlitten hat, war fraglich. Wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag mitteilte, steht Kempf gegen den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga aber genau wie Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos (Muskelfaserriss im Beckenbereich), Offensivmann Chris Führich (Teil-Innenbandriss im Sprunggelenk) und Stürmer Omar Marmoush (Syndesmoseprobleme) nicht zur Verfügung.

Der Einsatz von Florian Müller ist noch offen. „Er ist im Training. Allerdings ist er athletisch und energetisch noch nicht bei 100 Prozent“, sagte Matarazzo über den Stammtorhüter, der die vergangenen vier Pflichtspiele infolge einer Corona-Infektion verpasst hat. „Ob es für das Wochenende reicht, werden wir sehen.“

Flügelspieler Silas Katompa Mvumpa, der seit Mitte März wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, könnte laut Matarazzo in der Auswärtspartie gegen Borussia Dortmund (20. November) sein Comeback geben.

Matarazzo: „Bielefeld hat viel Speed“

Über den Gegner Arminia sagte Matarazzo: „Bielefeld ist schnell und hat viel Speed. Wir müssen ihr Gegenpressing überstehen, dann haben wir auch viel für unser Spiel getan. Es geht um drei Punkte gegen einen Gegner, der die gleiche Zielsetzung hat wie wir. Wir müssen dagegenhalten und dem Gegner weh tun.“

Verliert der VfB gegen den DSC (fünf Punkte), sind die Schwaben (zehn Punkte) auch endgültig im Abstiegskampf angekommen. „Der Klassenerhalt ist unser klares Ziel, wie wir intern am Anfang der Saison definiert haben. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt: Wenn wir ans Limit gehen, punkten wir“, ist Matarazzo gelassen.

Die Gastgeber hatten bis Freitag etwa 30.500 Karten für das Spiel verkauft, erwartet werden etwa 33.000 Fans. Die Zuschauer müssen nachweisen, genesen oder geimpft zu sein und dieses auch digital nachweisen. Weil außerdem in Baden-Württemberg eine Warnstufe der Corona-Schutzverordnung in Kraft ist, gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske im gesamten Stadion, also auch am Platz.