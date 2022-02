Bayer gegen Arminia ohne Toptorjäger Patrik Schick

Bayer Leverkusen muss im Fußball-Bundesligaheimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld auf Patrik Schick verzichten. Der Toptorjäger der Werkself fällt wochenlang aus.

Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf Top-Torjäger Patrik Schick verzichten. Der tschechische EM-Star, mit 20 Saisontoren zweitbester Schütze der Fußball-Bundesliga nach Bayern-Star Robert Lewandowski (28), erlitt im Spiel am Freitag beim FSV Mainz 05 (2:3) einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Nach Vereinsangaben wird der 26-jährige Schick „einige Wochen“ ausfallen. In Lucas Alario, der in Mainz nach Schicks Auswechslung traf, und Winter-Zugang Sardar Azmoun hat Bayer aber noch zwei echte Stürmer im Kader.

Am Samstag, 15.30 Uhr, treffen die Leverkusener in der heimischen BayArena auf Arminia Bielefeld. Das Hinspiel auf der Alm gewann Bayer mit 4:0. Schick erzielte dabei zwei Treffer und verärgerte die Bielefelder Fans auf der Südtribüne mit einer provozierenden Jubel-Geste.