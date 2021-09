Bei Brunner kamen die Bilder hoch

Das verriet der Schweizer am Freitag, zwei Tage vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 19.30 Uhr, Borussia-Park). Laursen war in dem Spiel Ende August mit Torwart Stefan Ortega Moreno Kopf an Kopf zusammengestoßen und hatte ein Schleudertrauma davon getragen, Ortega Moreno eine Gehirnerschütterung. Brunner ist ein „gebranntes Kind“. Es war am 3. Mai 2019 im Zweitligaderby gegen den SC Paderborn, als er nach einem Luftkampf auf den Rasen knallte und ohne Bewusstsein seine Zunge verschluckte. Zum Glück reagierte sein Mitspieler Amos Pieper blitzschnell und zog Brunner die Zunge raus. Damit rettete er dem Schweizer das Leben.

