Bericht: St. Pauli will Hartel

Beim DSC Arminia Bielefeld deutet sich ein weiterer Abgang an. So soll der FC St. Pauli an Marcel Hartel interessiert sein.

Das berichtet der „Kicker“ auf seiner Internetseite unter Berufung auf „verlässliche Hinweise“. Hartels Vertrag beim Fußball-Bundesligisten ist bis Juni 2022 gültig. In der Aufstiegssaison 2019/20 war Hartel unumstrittener Stammspieler beim DSC. Doch in der Bundesliga vermochte sich der 25-Jährige nicht mehr so recht durchzusetzen. Arminia würde ihm im Falle eines Wechselwunsches darum keine Steine in den Weg legen. Dem Bericht zufolge seien noch finanzielle Detailfragen zu klären. Verletzungsprobleme erhöhen beim Zweitligisten St. Pauli den Handlungsdruck.