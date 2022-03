Bestätigt: 20.625 dürfen zu Arminia

Corona-Schutzverordnung mit Lockerungen tritt Freitag passend zum Augsburg-Spiel in Kraft

Bielefeld

Jetzt ist es offiziell: Arminia Bielefeld darf im Bundesliga-Kellerduell mit dem FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) 20.625 Zuschauer unter 2Gplus-Bedingungen und Maskenpflicht auch am Platz in die Schüco-Arena lassen.

Von Jens Brinkmeier