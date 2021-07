Bestätigt: Pieper zu Olympia

Arminia Bielefelds Innenverteidiger Amos Pieper wird an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen.

Arminia Bielefelds Innenverteidiger Amos Pieper nimmt an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Der Deutsche Fußball-Bund gab am Montag den Kader für das Turnier bekannt, das am 22. Juli beginnt. Dann trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz auf Brasilien. Dass Pieper dabei sein würde, deutete sich zuletzt schon an, jetzt ist es offiziell. Neben dem Arminen sind sechs weitere Spieler im U23-Aufgebot, die vor gut einem Monat den Em-Titel mit der U21 holten: Niklas Dorsch, Ismail Jakobs, Arne Maier, David Raum, Anton Stach und Josha Vagnoman. „So eine Chance kriegst du wahrscheinlich nie wieder. Ich war direkt hellauf begeistert und habe mich riesig gefreut“, sagte Pieper gegenüber dem WESTFALEN-BLATT.