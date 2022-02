Bielefeld statt Mexiko: Andrade schon auf dem Rückweg

Der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten hat sich beim 3:2-Sieg in der WM-Qualifikationspartie seines Heimatlandes Panama gegen Jamaika in der Nacht auf Montag am Knöchel verletzt und musste gegen Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Bei der vorherigen 0:1-Niederlage gegen Costa Rica hatte der DSC-Profi 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden. Anstatt nun auch bei der dritten und letzten Begegnung dieser Länderspielreise in der Nacht zu Donnerstag in Mexiko zu spielen, wird sich Andrade in Bielefeld genauer untersuchen lassen. „Wir gehen Stand jetzt nicht von einer schwereren Verletzung aus“, gab Klubsprecher Daniel Mucha am Dienstag vorsichtig Entwarnung.

