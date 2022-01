Castro rettet Arminia das Remis

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth eine Heimniederlge so eben noch abwenden können. Der eingewechselte Winterneuzugang Gonzalo Castro sorgte am Sonntagabend vor 750 Zuschauern in der Schüco-Arena mit einem Traumtor für den 2:2 (1:1)-Endstand.

Von Dirk Schuster