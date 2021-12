Castro unterschreibt bei Arminia

Arminia Bielefeld verstärkt sich mit Gonzalo Castro. Der 34-jährige Mittelfeldspieler, bis vorigen Sommer beim VfB Stuttgart und seit dem vereinslos, unterschreibt beim DSC einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option.

Mittelfeldspieler war zuletzt ohne Verein - Vertrag bis Saisonende plus Option

Gonzalo Castro an seiner neuen Wirkungsstätte, im Spielertunnel der Bielefelder Schüco-Arena.

Die Verpflichtung hatte sich wie berichtet seit Freitag angebahnt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gonzalo unserem Kader sehr viel Erstliga-Erfahrung zuführen können. Er hat seit mehr als 15 Jahren in der Bundesliga und in internationalen Wettbewerben seine unbestrittenen Qualitäten bewiesen und war auf seinen Stationen stets eine wichtige Führungsfigur. Diese Rolle soll Gonzalo auch bei uns einnehmen, um die jungen Spieler auf und außerhalb des Platzes zu führen und zu fördern“, so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld.