Co-Trainer Hille trifft im internen Arminia-Test

Am Montagnachmittag gab es im Trainingslager von Arminia Bielefeld ein internes Testspiel über 2x25 Minuten. Team Schwarz siegte 2:0 gegen Team Grün, die Tore erzielten Fabian Klos und Co-Trainer Sebastian Hille, der aushelfen musste.

In einem Elf gegen Elf hatte Trainer Frank Kramer seine Mannschaft aufgeteilt, das Klos-Team spielte im 4-3-3-System, das andere im 3-5-2 mit den beiden neuen Stürmern Bryan Lasme und Janni Serra im Sturm. Florian Krüger, der nach muskulären Problemen noch Rückstand hat, spielte nur in der ersten Hälfte mit, dann kam Hille zum Einsatz. Zunächst traf Klos per Flugkopfball, kurz danach legte der Stürmer für Hille vor, der den Endstand erzielte.