Czyborra: rein – und wieder raus

Die Leihgabe, die im Sommer vom CFC Genua aus der italienischen Serie A nach Bielefeld kam, zog sich beim 0:0 in der Fußball-Bundesligapartie gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine Prellung an der Hüfte zu, weshalb seiner Einwechslung in der 74. Minute für den Dänen Jacob Laursen in der 82. Minute schon wieder seine Auswechslung folgte.

