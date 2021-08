Czyborra-Transfer ist perfekt

Nach Tagen des Wartens meldete Arminia Bielefeld am Dienstagabend Vollzug: Lennart Czyborra wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption vom italienischen Erstligisten CFC Genua 1893 zum DSC. Er ist der elfte Neuzugang.

Der 22-jährige Linksverteidiger hatte bereits am Freitag den Medizincheck in Bielefeld absolviert, doch weil noch Details zu klären waren, zog sich die Verkündung in die Länge. Die Arminen haben mit dem früheren Juniorennationalspieler die Planstelle Linksverteidiger - bisher nur von Jacob Barrett Laursen besetzt - geschlossen.