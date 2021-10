„Damit werden wir nicht weit kommen“

Ein Punkt ist für Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga ein Punkt, aber die Leistung in der ersten Halbzeit im Spiel beim FC Augsburg ließ manchen Bielefelder ratlos zurück.

Torwart Stefan Ortega Moreno sagte nach dem 1:1 im Kellerduell: „Am Ende ist der Punkt verdient, aber über die erste Hälfte müssen wir in Ruhe reden. Warum wir nicht reingefunden haben, kann ich nicht sagen. Da müssen wir uns in den nächsten Tagen die Videos angucken.“ Und er schloss eine „Warnung“ an: „So können wir gegen Dortmund nicht anfangen, sonst wird es knackig.“ Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet der DSC den BVB.