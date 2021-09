Darum blieb Arminia wieder sieglos

Bielefeld

Es klingt ja immer so ein bisschen nach Ödnis, nach Langeweile, so ein sprödes 0:0. Doch so aufgewühlt, wie viele der 13.750 Zuschauer am Samstag nach dem torlosen Remis ihres DSC Arminia Bielefeld im Fußball-Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach Hause gegangen sind, muss richtig was los gewesen sein in der Schüco-Arena.

Von Dirk Schuster