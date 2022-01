"Das ist doch Quatsch!"

Unverständnis wegen Corona-Maßnahmen in der Bundesliga und auch bei Arminia

Bielefeld/Berlin

750 Zuschauer durften das Bundesliga-Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag besuchen. Am Freitag, wenn die Bielefelder bei Eintracht Frankfurt antreten, sind 1000 Fans zugelassen. Am Sonntag dann darf Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg 15.000 Besucher zum Heimspiel gegen den TSV Havelse empfangen. Das Unverständnis wächst.

Von Jens Brinkmeier und Ralf Jarkowski