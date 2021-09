Dauerkarte für 13 Spiele

Bielefeld

Bei Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld werden von Ende September an Dauerkarten verkauft. Das teilte der Verein am Freitagmittag mit. Die Dauerkarten gelten für die Heimspiele fünf bis 17 dieser Spielzeit, also für 13 Partien, angefangen beim Spiel gegen Borussia Dortmund (23. Oktober).

Von Jens Brinkmeier