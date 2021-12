Arminia-Torschütze Serra: "Wahnsinn, ich bin überwältigt"

DSC-Stürmer spricht über seine heftigen Emotionen nach dem "hässlichen" Premierentreffer in Leipzig

Leipzig/Bielefeld

Auf diesen Glücksmoment hat er lange warten müssen. Beim 2:0-Erfolg am Samstag bei RB Leipzig ist Janni Serra am letzten Hinrundenspieltag sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga gelungen. Nach dem Sieg sprach der Stürmer von Arminia Bielefeld über die heftigen Emotionen, die ihn nach seinem Premierentreffer übermannten.

Von Dirk Schuster