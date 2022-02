Kramer lobt Fans: "Waren da, wenn wir sie brauchten"

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat das Hinspielergebnis umgedreht und die Heimpartie in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Samstag nicht unverdient mit 1:0 (0:0) gewonnen. Trainer Frank Kramer und die DSC-Profis waren glücklich, ihren zweiten Heimsieg zusammen mit 10.000 Fans in der Schüco-Arena feiern zu können, wie sie nach der Partie betonten. Die Stimmen zum Spiel:

Von Dirk Schuster