Der Stürmer aus der Abwehrmitte

Der Stürmer ist ablösefrei vom Zweitligisten Holstein Kiel zum Erstligisten gewechselt, doch das hätte auch anders laufen können. Mit 13 Toren schoss Serra die Kieler in der vergangenen Saison auf Platz drei, in der Relegation gegen den 1. FC Köln ging den Nordlichtern nach zwei Corona-Quarantänen aber die Puste aus. Vorher hatte er mitgefiebert, als Arminia am letzten Spieltag am 22. Mai den direkten Klassenerhalt schaffte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar