Es kommt immer wieder mal vor, dass der Torwart des Außenseiters in einem Spiel beim FC Bayern München zum Mann des Tages wird.

Arminias Torwart Ortega Moreno hält in München fast alles, aber die Bayern gewinnen 1:0 – Kramer hofft auf „Ernte“ gegen Köln

Arminias Torwart Stefan Ortega Moreno stellte sich den Bayern (hier Leon Goretzka) immer wieder erfolgreich in den Weg. Einmal war er aber machtlos.„Die wenigen Chancen muss man nutzen“, sagte Trainer Frank Kramer über Masaya Okugawa (Foto, links) und Co.

In der aktuellen Saison ist es zum Beispiel Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt gelungen, den Rekordmeister mit Paraden ohne Ende zu entnerven; die Eintracht gewann am siebten Spieltag 2:1 in München.