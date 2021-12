DFB sperrt Klos für zwei Spiele

Bielefeld

Arminia Bielefelds Stürmer Fabian Klos ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes nach seiner Roten Karte im Spiel bei RB Leipzig am Samstag „wegen rohen Spiels gegen den Gegner“ mit einer Sperre von zwei Bundesligaspielen belegt worden. Das teilte der DFB am Montagnachmittag mit. Der 34-Jährige fehlt dem DSC damit am 8. Januar beim SC Freiburg und am 16. Januar gegen die SpVgg Greuther Fürth.



Von Jens Brinkmeier