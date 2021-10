Die Abwehrkräfte stärken

Dass es in der zweiten Runde für den in der Fußball-Bundesliga weiterhin sieglosen DSC am Dienstag in Mainz (2:3 nach Verlängerung) dennoch nicht zum Weiterkommen reichte, lag auch an der hohen Durchlässigkeit in der Defensive. „Wir haben uns viele Möglichkeiten erarbeitet, haben aber auch zu viele hergegeben. Das müssen wir diesmal besser machen“, fordert Arminia-Trainer Frank Kramer (49) vor dem Wiedersehen mit den Mainzern beim Punktspiel in der Schüco-Arena an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

