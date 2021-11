Endlich: Die Freude war den Arminen nach ihrem ersten Saisonsieg anzusehen. Dank des Tores von Masaya Okugawa hat Bielefeld am elften Spieltag den ersten Dreier eingefahren, mit einem 1:0 beim VfB Stuttgart. Die Stimmen zum erlösenden Erfolg .

Die Stimmen zu Arminias Sieg in Stuttgart

Arminia-Stürmer Fabian Klos: "Die Erleichterung ist sehr groß. Wir haben zum Glück die erste Torchance genutzt und danach als Mannschaft gnadenlos verteidigt. Wir hätten am Ende noch zwei, drei Tore mehr machen können, aber nach dem ersten Sieg fange ich nicht an zu meckern. Ich will jetzt nicht auf die Euphoriebremse drücken, aber es ist noch viel Luft nach oben. Wir wissen, wie schwer es ist, mit Arminia nochmal die Klasse zu halten, aber wir werden alles dafür tun."