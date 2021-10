Die große Sturm-Frage

Arminia vor dem Pokalspiel in Mainz: Nächste Chance für Serra oder Rückkehr von Klos?

Bielefeld

Natürlich hatte Frank Kramer die Frage erwartet. Doch ob Janni Serra (23) zum dritten Mal in Folge den Vorzug vor Fabian Klos (33) in der Startelf des DSC Arminia Bielefeld bekommt, ließ der Trainer am Montag offen.

Von Jens Brinkmeier