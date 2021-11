„Die Krise hätte uns weggefegt“

Bielefeld

Die Corona-Pandemie hat Arminia Bielefeld schwer erwischt. Wie schwer konkret, teilte der Fußball-Bundesligist in einem Vorgespräch zur Jahreshauptversammlung mit, die der Klub am Montagabend in den Räumlichkeiten der Schüco-Arena abhält.

Von Dirk Schuster