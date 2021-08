„Die lassen ihr Leben auf dem Platz“

Nach dem gelungenen Zusammenspiel mit Fabian Klos im finalen Test gegen Twente Enschede (1:1) hofft Arminia Bielefelds neuer Standard-Schütze Alessandro Schöpf nun auf eine Fortsetzung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim DFB-Pokalspiel in Bayreuth.

„Standards sind gegen jeden Gegner ein gutes Mittel, sie sind häufig spielentscheidend“, sagt der Neuzugang vom FC Schalke 04. Bei den Gelsenkirchenern war Schöpf nicht so sehr für die ruhenden Bälle vorgesehen. „Da flog ich ein bisschen unter dem Radar“, sagt er. Doch in Bielefeld soll der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler die Stürmer mit starken Standards versorgen. „Es gibt gute Abnehmer in der Mitte“, urteilt Schöpf.