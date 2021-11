„Die Luft ist nicht mehr so knapp“

In Stuttgart stand Sebastian Vasiliadis (links) erstmals in der Arminia-Startelf. Prompt gelang dem DSC der erste Saisonsieg.

In seinem letzten Spiel für den SCP hatte sich der 24-Jährige im Mai einen Syndesmoseriss zugezogen. Zwar gab es die Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler schon ab Ende August Teil seines neuen Teams sein könnte – doch daraus wurde nichts. Erst am 30. Oktober feierte er gegen Mainz (1:2) sein Pflichtspieldebüt als Einwechselspieler. Eine Woche später, beim 1:0-Sieg in Stuttgart, stand er dann erstmals in der Arminia-Startelf.