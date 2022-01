"Die Mannschaft lebt"

Arminia-Torwart Stefan Ortega Moreno musste mehrmals in höchster Not retten.

Arminias Torwart Stefan Ortega Moreno: "Wir haben in der Pause angesprochen, dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig Energie auf dem Platz hatten. Der Rückstand war verdient, wir hätten auch höher hinten liegen können. Vielleicht war das schnelle 0:2 nicht so schlecht in dem Moment, denn danach haben wir endlich Zugriff bekommen. Es ist uns gelungen, zurückzukommen, den Punkt haben wir uns verdient."