Die Stimmen zur Arminia-Pleite bei Hertha BSC: "Aufgeben gibt's bei uns nicht"

0:2-Niederlage im Kellerduell in Berlin

Berlin/Bielefeld

Arminia Bielefeld hat das so wichtige Kellerduell in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC am Samstag hochverdient mit 0:2 (0:0) verloren. "Das war heute nix", sagte DSC-Kapitän Manuel Prietl. Die Stimmen zum Spiel:

Von Dirk Schuster