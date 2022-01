Freiburg/Bielefeld

Drei Spieler des SC Freiburg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hätten die PCR-Tests zum Trainingsstart am Anfang der Woche ergeben, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Freiburger den DSC Arminia Bielefeld.

Von Christoph Lother (dpa)