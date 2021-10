DSC gegen BVB vor bis zu 25.000 Zuschauern

Für das nächste Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 23. Oktober können 25.000 Karten verkauft werden. «Dabei können sämtliche Sitzplätze sowie gut 80 Prozent der Stehplätze im schwarz-weiß-blauen Wohnzimmer genutzt werden», heißt es einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Montag.

Im Vergleich zur Partie am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen können die Ostwestfalen damit rund 8500 Tickets mehr absetzen. Es gilt wie bisher die 3G-Regel, das heißt: Die Zuschauer müssen geimpft, genesen oder aktuell getestet sein.



Mit der vom 1. Oktober an gültigen Schutzverordnung wurden die Corona-Auflagen in NRW in Fußballstadien, Konzerten und bei anderen Großveranstaltungen weiter gelockert. Am Dienstag, 5. Oktober, startet um 10 Uhr beim DSC der Dauerkarten-Verkauf für die verbleibenden Heimspiele der laufenden Bundesliga-Spielzeit.