DSC testet gegen Stuttgart

Zuletzt trafen Manuel Prietl (Arminia, links) und Atakan Karazor (Stuttgart) am 22. Mai im Bundesligafinale aufeinander. Am 23. Juli spielen DSC und VfB in einem Test gegeneinander.

Der DSC trifft am Freitag, 23. Juli, in der Kufstein Arena auf den Ligarivalen VfB Stuttgart. Im ersten Test vor Ort treten die Arminen am Sonntag, 18. Juli (15.30 Uhr) gegen den russischen Klub FK Krasnodar an. Gespielt wird in Schwaz. Zuschauer sind zugelassen, zudem überträgt der Sender Servus TV beide Partien.