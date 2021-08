Ein Sieg zum Geburtstag?

Geburtstag in Ostwestfalen: Frankfurts Coach Oliver Glasner wird am Samstag 47 Jahre alt.

Seinen Geburtstag habe er „wegen der Vorbereitung auf Bielefeld fast vergessen, der ist zweitrangig“. Eines weiß Glasner aber genau: Sollte der erste Saisonsieg gelingen, „dann wäre es ein schöner Tag“.

Nach dem 2:5 in Dortmund und dem torlosen Remis gegen den FC Augsburg brennt die im DFB-Pokal schon früh gescheiterte Eintracht auf ein Erfolgserlebnis in Bielefeld. So wie in der Vorsaison, als ein überzeugendes 5:1 gelang. „Man hat aber nie die Gewähr, dass sich solche Siege wiederholen lassen“, warnte Glasner vor der Arminia. Die ist mit zwei Unentschieden solide in die Saison gestartet. „Bielefeld agiert sehr kompakt und ist vor allem bei Standards gefährlich“, sagte der Eintracht-Coach.

Dennoch ist Glasner zuversichtlich, dass bei seiner Mannschaft endlich der Knoten platzt. „Wenn wir uns weiter verbessern, werden wir die nötigen Punkte und Siege einfahren, davon bin ich überzeugt“, betonte der Österreicher.

Dabei sieht er seine Schützlinge auf einem guten Weg. „Wir haben einen super Teamgeist. Die Jungs sind sehr viele Stunden beisammen, dafür benötigen wir kein Trainingslager. Das größte Teambuilding findet immer noch auf dem Platz statt, wenn du merkst, dass jeder Gas gibt und dich unterstützt“, sagte Glasner über die Stimmung in der Mannschaft.

Personell kann Glasner am Samstag (15.30 Uhr) fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Sebastian Rode und Almamy Touré stehen nicht zur Verfügung.

Kapitän Rode fällt wegen einer Knieoperation aus, Abwehrspieler Touré fehlt nach einer Sehnenverletzung noch die nötige Fitness. Dem Einsatz von Erik Durm, der am Mittwoch wegen muskulärer Probleme im Training fehlte, steht dagegen nichts im Wege.