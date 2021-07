Eine einmalige Chance

Den Sommer 2021 wird Amos Pieper mit Sicherheit nie vergessen. Ende Mai feiert der Innenverteidiger mit Arminia Bielefeld den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga, Anfang Juni gewinnt der 23-Jährige mit der deutschen U21-Nationalmannschaft den EM-Titel, und zur Krönung des Ganzen darf sich Pieper schon bald Olympionike nennen.

Amos Pieper (links) und Joakim Nilsson kehrten nach ihren Sonderurlauben am Montag zum DSC zurück. Pieper bleibt allerdings nur eine Woche

Am Montag wurde der DSC-Profi von Trainer Stefan Kuntz in den deutschen Kader für das Fußballturnier bei den Olympischen Spielen in Tokio berufen. Pieper wusste schon ein bisschen länger von seinem Glück.