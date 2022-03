„Energetisch“ ins Kellerduell

Arminia will Leverkusen-Pleite schnell abschütteln und Freitag gegen Augsburg siegen

Bielefeld

Ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten vor einem einigermaßen vollen Haus: Vor 20.625 Fans – 75-prozentige Auslastung – will Arminia Bielefeld am Freitag (20.30 Uhr/Schüco-Arena) einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Von Jens Brinkmeier