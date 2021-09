Erste Niederlage - Arminia hat es erwischt

Arminia Bielefeld hat es erwischt. Am vierten Spieltag kassierten die Ostwestfalen in der Fußball-Bundesliga nach zuvor drei Unentschieden ihre erste Saisonniederlage. Mit 1:3 (1:1) unterlag der DSC bei Borussia Mönchengladbach und versäumte es, sich für eine ansprechende Auswärtsleistung zu belohnen.

Die Arminia begann frech und setzte die überrascht wirkenden Borussen früh in deren eigenem Stadion unter Druck. Eine dicke Möglichkeit ergab sich sogleich für Patrick Wimmer. Nach einer Flanke von Robin Hack kam der Österreicher frei zum Abschluss. War‘s ein Schuss? War's eine Hereingabe? Was auch immer es war, es war gänzlich verunglückt (3. Minute).

Doch Bielefeld blieb am Drücker. Co-Kapitän Fabian Klos probierte es mit Wucht, sein Schuss sauste aber über die Latte (19. Minute).

Erst jetzt mischte auch Gladbach richtig mit. Ein kapitaler Fehlpass von DSC-Verteidiger Joakim Nilsson landete in den Füßen von Alassane Plea. Glück für die Arminia, dass Plea frei vor Stefan Ortega Moreno nicht selbst abschloss, sondern den mitgelaufenen Jonas Hofmann bediente, der allerdings im Abseits stand. Das Tor des Nationalspieles wurde zurecht aberkannt (20.).

DSC-Trainer Frank Kramer schimpfte wegen der Nachlässigkeit seines schwedischen Abwehrmannes an der Seitenlinie dennoch wie ein Rohrspatz – und das aus gutem Grund.

Der Gastgeber übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle – und kam zum Führungstor. Kapitän Lars Stindl hielt einfach mal aus der Distanz drauf. Armine Jacob Laursen fälschte den Ball mit der Hacke unhaltbar für Ortega Moreno ab. In hohem Boden flog die Kugel über den Keeper hinweg und landete im langen Eck (35.).

Auf den Knien rutschte Stindl zur Eckfahne und brachte die kleine Borussia-Fahne darauf zur Entfaltung. Ob nun Glückstor oder nicht – die Gladbach-Fans unter den 25.000 im ausverkauften Borussia-Park waren aus dem Häuschen.