Fan-Debatte: Arminia kündigt Klage an

In der Fußball-Bundesliga wächst der Widerstand gegen die von der Politik verordneten Corona-Regeln. Nach RB Leipzig wollen nun auch Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld juristisch gegen die Beschränkung der Zulassung von Zuschauern vorgehen. Das teilten die Fußball-Bundesligisten am Montag mit.

Auch Borussia Dortmund und der 1. FC Köln kündigen gerichtliche Eilverfahren an – DSC gibt Statement ab

Wie schon beim jüngsten Heimspiel gegen Greuther Fürth (Foto) sind aktuell auch bei der nächsten Partie am Samstag gegen Mönchengladbach nur 750 Zuschauer in der Schüco-Arena zugelassen.

„Der DSC Arminia wird am Dienstag beim Oberverwaltungsgericht Münster einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung per Eilverfahren stellen, um die Beschränkungen der Zulassung von Zuschauern beim Besuch von Sportveranstaltungen im Freien durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gerichtlich überprüfen zu lassen“, teilte der Klub am Montagabend auf seiner Internetseite mit.