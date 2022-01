Fan-Debatte: auch Arminia bereitet Klage vor

In der Fußball-Bundesliga wächst der Widerstand gegen die von der Politik verordneten Corona-Regeln. Nach RB Leipzig wollen nun auch Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld juristisch gegen die mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen einhergehenden Beschränkung der Zulassung von Zuschauern beim Besuch von Sportveranstaltungen im Freien vorgehen. Das teilten die Fußball-Bundesligisten am Montag mit.

Wie schon beim jüngsten Heimspiel gegen Greuther Fürth (Foto) sind aktuell auch bei der nächsten Partie am Samstag gegen Mönchengladbach nur 750 Zuschauer in der Schüco-Arena zugelassen.

Der BVB kündigte am Nachmittag auf seiner Internetseite „ein gerichtliches Eilverfahren“ an. Voraussichtlich am Dienstag werde man vor dem Oberverwaltungsgericht Münster einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Normenkontrollverfahren einreichen, so der Wortlaut. Als Begründung heißt es: „Die zurzeit gültige Beschränkung hält Borussia Dortmund für rechtswidrig. Sie verstößt nach Überzeugung des Fußballklubs gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Gleichbehandlungsgebot.“ Der Versuch, im Dialog mit der Landesregierung zu einer maßvollen Lösung zu kommen, sei gescheitert. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: „Der nun folgende Schritt ist bedauerlich und für uns die ultima ratio. Letztlich ist es aber unsere Aufgabe, Borussia Dortmunds berechtigte Interessen zu wahren.“