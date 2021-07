Feinschliff in malerischer Kulisse

Mit 23 Spielern, den Trainern und dem Team hinter dem Team (noch mal 21 Personen: Ärzte, Physiotherapeuten und Co.) startet Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld an diesem Freitag ins Trainingslager.

Die „Kaiserlodge“ in Scheffau am Wilden Kaiser bietet viele Annehmlichkeiten im Herzen der Alpen. Hier bereitet sich Arminia auf die neue Saison vor.

Das Ziel ist die „Kaiserlodge“ in Scheffau am Wilden Kaiser. In Österreich soll bis zum 24. Juli der Feinschliff erarbeitet werden für den Kampf um den Klassenerhalt, der zum zweiten Mal in Folge von Erfolg gekrönt sein soll.