Fürich fällt gegen Bielefeld aus

Arminia kann im Spiel am Samstag, 15.30 Uhr, beim VfB Stuttgart wohl wieder auf Cedric Brunner zurückgreifen. Der Rechtsverteidiger hatte in der Partie gegen Mainz krankheitsbedingt und aufgrund einer Fußverletzung aussetzen müssen.

Am Dienstag konnte Brunner das komplette Training absolvieren. Auch der ebenfalls zuletzt angeschlagene Fabian Kunze mischte wieder mit. Alessandro Schöpf fehlte dagegen aus privaten Gründen.

Der VfB muss derweil in seiner ohnehin stark ersatzgeschwächten Offensive auch auf den Ex-Paderborner Chris Führich verzichten. Der 23-Jährige erlitt beim 1:4 in Augsburg am Sonntag einen Teil-Innenbandriss im Sprunggelenk. Führich falle mindestens zwei Wochen aus.

Cedric Brunner (rechts) - hier in einer Partie gegen Mainz 05 in der Saison 2020/21. Foto: Thomas F. Starke

Dafür könnte gegen Bielefeld Verteidiger Marc-Oliver Kempf wieder zur Verfügung stehen. Für den Einsatz des 26-Jährigen bestehe trotz einer Muskelverhärtung im Oberschenkel Hoffnung.