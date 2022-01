Fürth rührt Beton an

Bielefeld/Fürth

Es hat sich zuletzt ein bisschen was getan bei der SpVgg Greuther Fürth. Zwar ist der Aufsteiger auch vor seinem Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr, Schüco-Arena) noch immer die Schießbude der Fußball-Bundesliga. Doch seit der 1:7-Klatsche am 14. Spieltag bei Bayer Leverkusen richtet Trainer Stefan Leitl konsequent fast alles auf Defensive aus.

Von Dirk Schuster