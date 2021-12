Gerüchte um Schöpf

Der FC Bologna soll an einer Winter-Verpflichtung von Arminia Bielefelds österreichischem Nationalspieler Alessandro Schöpf interessiert sein. Erste Gerüchte kamen Ende November in Italien auf, Vertreter aus Bologna sollen Schöpf bereits mehrfach beobachtet haben. Das berichtete das Portal „Calciomercato“. So seien Scouts der Italiener zum Länderspiel zwischen Österreich und Israel gereist und hätten Schöpf auch beim Bundesligaheimspiel des DSC gegen den VfL Wolfsburg (2:2) am 20. November in Bielefeld in Augenschein genommen.

