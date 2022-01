Goldbeck nun Arminia-Gesellschafter

Das Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck, Mitbegründer des Bündnis Ostwestfalen, ist im Zuge einer Kapitalerhöhung nun auch Gesellschafter der DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA. Das teilte der DSC am Freitag mit.

Goldbeck sei damit einer von mehreren Gesellschaftern, die – auch zusammengenommen – eine Anteilsminderheit bei Arminia hätten und den Verein unterstützten. Details zu Beträgen wurden nicht genannt.



„Wir sind in ganz Europa zu Hause, aber Ostwestfalen ist unsere Heimat“, sagt Goldbeck-Geschäftsführer Marcus Wattenberg. „Deshalb freuen wir uns darauf, den Verein auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen, der für die Region steht und der vielen Menschen hier so wichtig ist.“ Auch Goldbeck werde von der Werbewirksamkeit des Vereins profitieren, ist sich Wattenberg sicher.

„Unsere beiden Häuser verbindet eine langjährige Partnerschaft. Goldbeck ist Mitbegründer des Bündnis Ostwestfalen. Wir freuen uns, dass Goldbeck nicht nur bei der Initialzündung in den Krisenzeiten im Winter 2017 dabei war, sondern nun auch Mitgesellschafter ist und sich an der Kapitalerhöhung beteiligt hat. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und eine Bestätigung für den Weg, den die Arminia seitdem genommen hat. Ein großes Dankeschön an das Haus Goldbeck für das Vertrauen. Wir freuen uns auf ein weiterhin erfolgreiches Miteinander“, so Markus Rejek, Geschäftsführer des DSC Arminia Bielefeld.