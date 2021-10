Gut ist manchmal nicht gut genug

Mainz/Bielefeld

Sie hatten gut gespielt, sie hatten endlich einmal (früh) in Führung gelegen und waren dann nach dem Rückstand noch mal zurückgekommen, erstmals seit dem Erstrundenpokalspiel beim Viertligisten Bayreuth Anfang August war ihnen mehr als ein Tor in 90 Minuten gelungen – aber trotz allem reichte es für die Bielefelder Arminen beim Pokalspiel am Dienstagabend in Mainz nicht zum Sieg.

Von Jens Brinkmeier