Guter Koch, noch besserer Fußballer

Wenn es nach seiner Mutter gegangen wäre, würde Sebastian Vasiliadis heute vermutlich in einer Bank arbeiten. Doch die Mama konnte sich mit dem Berufswunsch nicht durchsetzen, und nun steht ihr 23-jähriger Sohn vor seiner zweiten Saison in der Bundesliga.

Beim ersten Mal, noch mit dem SC Paderborn, musste er nach nur einer Saison den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Eine Wiederholung will der Mittelfeldspieler nicht erleben. Vasiliadis, der in seiner Freizeit sehr gerne kocht, will möglichst lange mit dem DSC in der 1. Liga für Genuss sorgen.