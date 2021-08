Hack ist heiß auf Fürth

Am Tag seiner Verpflichtung in der vergangenen Woche hatte Arminia Bielefelds Neuzugang Robin Hack gesagt, auch „das super Stadion und die super Fans“ hätten für seinen Wechsel vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum Erstligisten DSC gesprochen.

Robin Hack hat nur vier Tage nach seiner Unterschrift in Bielefeld sein Arminia-Debüt gefeiert.

Kurz danach kam er direkt in den Genuss, die Fans in der Schüco-Arena vom Rasen aus zu erleben. Beim 0:0 im Saisonauftaktspiel gegen den SC Freiburg war der 22-Jährige eingewechselt worden. „Es war geil, dass Zuschauer dabei waren. Die 13.700 haben sich nach deutlich mehr angefühlt, es war eine super Stimmung im Stadion. Ich habe mich gefreut, dass ich gleich zum Einsatz gekommen bin“, sagte Hack am Mittwoch im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.