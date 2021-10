Hack: „Wir haben zu wenig Punkte“

Robin Hack hat den Sprung von der 2. Liga in die Bundesliga schnell gemeistert.

Arminias Neuzugang nimmt sich vor dem Leverkusen-Spiel auch selbst in die Pflicht

Der 23-Jährige, der im Sommer vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld kam, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (19.30 Uhr, Schüco-Arena) in der Bielefelder Startelf stehen. Seine Leistungen waren bisher meist mehr als ordentlich.