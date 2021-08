Hack zu Arminia? Das sagt Arabi

Arminia Bielefeld ist an einer Verpflichtung von Robin Hack interessiert. Das berichtet die „Bild“. Und auch der Spieler des Zweitligisten 1. FC Nürnberg soll demnach willens sein, zum DSC zu wechseln. Hacks Vertrag beim Club läuft noch bis 2023, Arminia müsste also eine Ablöse für den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler, an dem auch Bielefelds Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach interessiert sein soll, bezahlen.

„Man merkt, dass an der einen oder anderen Stelle Bewegung in den Transfermarkt kommt. Robin Hack ist ein interessanter, junger, entwicklungsfähiger Spieler. Fakt ist aber, dass am Samstag weder er noch irgendein anderer neuer Spieler überraschend im Kader für unser Pokalspiel in Bayreuth stehen wird“, erklärte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Donnerstag.