Hannover ohne Börner zum DSC

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld bestreitet an diesem Samstag (15 Uhr) das zweite Testspiel. Gegen Zweitligist Hannover 96 wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gekickt.

Ex-Armine Julian Börner will zu Hannover 96 wechseln. Foto: Thomas F. Starke

In der Vorwoche hatte der DSC im ersten Test 0:3 beim Drittligisten SC Verl verloren. Die Hannoveraner hätten gegen Arminia gerne Julian Börner im Kader gehabt. Der Ex-Armine (2014 bis 2019) will von Sheffield Wednesday nach Niedersachsen wechseln, doch es gibt Probleme. Zwar hat der 30-Jährige bereits eine Transfervereinbarung mit 96 getroffen, doch Sheffield stellt sich quer. Börner hatte seinen ursprünglich bis 30. Juni 2022 gültigen Vertrag beim Noch-Arbeitgeber wegen ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt. Der zukünftige Drittligist widersprach, nun wird der englische Verband wohl für eine Klärung sorgen müssen. Wie schnell das geht? Offen. Börners und Hannovers Problem: Die 2. Liga beginnt bereits am 23. Juli.